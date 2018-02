Anziani rapinati casa nel Senese,3 fermi

(ANSA) - SIENA, 22 FEB - Tre arresti per la rapina avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 febbraio nella casa di una coppia di anziani coniugi a Monteriggioni (Siena). I carabinieri hanno fermato tre stranieri, tra cui un minore, ospiti in una comunità parrocchiale sempre di Monteriggioni. I tre, si spiega dall'Arma, avrebbero ammesso le proprie responsabilità.

Recuperata la refurtiva. Per i tre, sottoposti a fermo, è stata poi disposta la misura di custodia cautelare in carcere.

Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri marito e moglie, 83 e 81 anni, erano stati sorpresi nel sonno da tre malviventi che, entrati nella casa forzando una porta finestra, li avevano immobilizzati mettendosi alla ricerca di soldi e oggetti preziosi. Le urla delle vittime li avrebbero spinti poi a una fuga precipitosa prendendo l'auto della coppia, non prima di strappare all'uomo la catenina d'oro che aveva al collo e l'orologio, ferendolo. Per evitare problemi, i banditi avevano anche tagliato i fili del telefono dell'abitazione degli anziani.