Alpinisti dispersi e ritrovati

(ANSA) - MODENA, 21 FEB - Si sono concluse positivamente le ricerche di due alpinisti dispersi in Val di Luce (Pistoia) da ieri mattina. I due sono stati riaccompagnati a valle dalle squadre di terra del soccorso alpino e speleologo toscano. I due erano partiti con l'intenzione di risalire il Canale Segantini (tra le province di Lucca e Modena), ma poi, usciti dal canale nel tardo pomeriggio, con il buio incombente e poca visibilità dovuta a nebbia e vento, hanno deciso di non tentare il rientro a valle, ma di bivaccare in quota. Il loro mancato rientro ha messo in moto la macchina dei soccorsi: oltre al soccorso alpino, sono stati mobilitati carabinieri, polizia e vigili del fuoco, fino alla positiva conclusione delle ricerche. I due alpinisti stanno bene.