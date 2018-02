Rogo in capannone nel Fiorentino

(ANSA) - SESTO FIORENTINO (FIRENZE), 20 FEB - Un incendio è divampato in una capannone industriale adibito alla conciatura e lavorazione di pellame, in via Ponte a Giogoli nel comune di Sesto Fiorentino (Firenze). I vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 5,30 con sei mezzi e 18 unità, sono riusciti a contenere e abbattere le fiamme. Al momento, spiegano i pompieri, il rogo è sotto controllo. Nessuna persona è rimasta ferita.