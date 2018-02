Fiamme distruggono stabilimento balneare

(ANSA) - PISA, 20 FEB - Uno stabilimento balneare di Calambrone, sul litorale tra Livorno e Pisa, è stato completamente distrutto dalle fiamme la notte scorsa per un incendio che ha impegnato i vigili del fuoco fino all'alba di stamani nelle operazioni di spegnimento. Le cause sono ancora in corso di accertamento ma è possibile che sia stato il guasto a un impianto elettrico a causare il rogo. L'allarme è scattato ieri sera poco prima delle 23 e i pompieri hanno lavorato fino alle 4 del mattino per domare le fiamme alimentate dal forte vento. Lo stabilimento balneare Tirreno 2000, di 300 metri quadri, è stato completamente distrutto: non esistono più le cabine, né la struttura che accoglieva la direzione, il bar, il ristorante e gli altri servizi ai bagnanti. Sul posto è intervenuta anche la polizia che ha avviato le indagini per individuare le origini del rogo.