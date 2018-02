Anziani minacciati e rapinati in casa

(ANSA) - MONTERIGGIONI (SIENA), 19 FEB - Una coppia di anziani, 83 e 81 anni, sono stati rapinati, la scorsa notte, nella loro abitazione in località La Colonna a Monteriggioni (Siena) da tre persone col volto coperto e presumibilmente dell'est Europa. I malviventi entrati in casa forzando una portafinestra, hanno imposto ai due coniugi, che in quel momento erano a letto, di non muoversi strappando loro le collanine d'oro che avevano al collo e un orologio dal polso dell'uomo. I tre, forse disturbati da qualcosa o da qualcuno, non hanno rovistato nelle altre stanze, dove c'era anche del denaro, e sono fuggiti a bordo dell'Opel Corsa dell'83enne che era parcheggiata in garage. I coniugi, subito dopo aver dato l'allarme, sono stati visitati sul posto da personale medico del 118: hanno riportato lievi escoriazioni dovute allo strappo delle collanine ed entrambi sono stati giudicati guaribili in cinque giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri.