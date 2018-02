Toscana, codice giallo per vento e neve

(ANSA) - FIRENZE, 18 FEB - Prolungato fino alle 13 di domani il codice giallo in Toscana per vento e neve, in esaurimento invece per la pioggia, caduta in abbondanza la notte scorsa: scade comunque alle 20 lo stato di vigilanza. A Firenze dalla mezzanotte alle 6 venuti giù quasi 25 mm di acqua. L'Arno in città è gonfio, ma è comunque sotto il primo livello di guardia, che è di 3 metri: a fine mattinata alla stazione degli Uffizi ha toccato 2,58 metri. Rientrata la piena del torrente Ema. Nel Pistoiese chiusa invece la strada provinciale 24 per una grossa frana in località Pian del Toro, nel comune di Sambuca Pistoiese.