Rapina in agriturismo, aggredita 41enne

(ANSA) - CHIANCIANO TERME (SIENA), 15 FEB - Rapina in un agriturismo a Chianciano Terme, in provincia di Siena: due i banditi entrati in azione che hanno avuto una colluttazione con la proprietaria, 41 anni, presa a schiaffi e poi rinchiusa in bagno insieme alla figlia di 3 anni. I rapinatori sono poi riusciti a fuggire con circa 2.000 euro in contanti e alcuni gioielli.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, è possibile che i due malviventi, a volto travisato e non armati, si siano introdotti nell'agriturismo convinti che non ci fosse nessuno all'interno, trovando poi invece la proprietaria e la sua bambina. La donna è stata poi medicata, dai sanitari del 118 intervenuti, per escoriazioni e graffi: nessun ricovero. Per la piccola molto spavento ma nessuna conseguenza fisica. A dare l'allarme è stata la stessa donna: nel bagno dove era stata rinchiusa aveva il cellulare con cui ha chiamato il marito che ha poi allertato il 112. All'arrivo dei militari i rapinatori erano già fuggiti.