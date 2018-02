Inail studia partnership Cciaa Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 15 FEB - Inail e Camera di Commercio di Firenze stanno lavorando a una partnership per facilitare l'accesso delle imprese a strumenti e incentivi offerti dall'istituto per la sicurezza sui luoghi di lavoro. L'annuncio oggi in occasione di una iniziativa congiunta, insieme all'Albo gestori ambientali.

"La Camera - ha detto Gerri Martinuzzi, dirigente Cciaa di Firenze - da sempre lavora per uno sviluppo di qualità, attento ai diritti e alla salute dei lavoratori. Solo uno sviluppo di qualità ci può permettere di competere nel lungo periodo". "Il senso dell'evento odierno - così il direttore della direzione territoriale Inail Livorno e Grosseto Carmine Cervo - è fare una comunità di pratiche, mettere insieme gli enti con le ditte per facilitare l'accesso a strumenti unici nel panorama nazionale".

Inail con l'avviso Isi 2017, mette a disposizione delle imprese toscane pronte a investire in sicurezza più di 16 milioni di euro di incentivi a fondo perduto.