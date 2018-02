In casa affittata 'in nero'1,2kg cocaina

(ANSA) - PRATO, 15 FEB - Avevano nascosto in una casa affittata 'a nero' 1,2 kg di cocaina pura: per questo due fratelli di 38 e 33 anni, di origine marocchina, con regolare permesso di soggiorno ed ufficialmente residenti ad Andria, in Puglia, sono stati arrestati dai carabinieri a Prato la scorsa notte. Lo stupefacente, proveniente dai Balcani, era destinato al mercato Pratese. I due, hanno spiegato i militari, avevano eletto Prato a centro dei loro traffici. Qui avevano una casa in affitto in via del Ghirlandaio, nella zona più residenziale della città a poche centinaia di metri dal centro storico. Da tempo i carabinieri stavano seguendo gli spostamenti dei due fratelli, ritenuti tra i principali fornitori degli spacciatori di Prato. Successivamente i militari si sono spostati presso una seconda abitazione affittata 'in nero' nella zona di Montale, tenuta segreta e utilizzata solo per nascondere lo stupefacente. Ed è li che è stata trovata la cocaina. I due sono stati arrestati e condotti nel carcere di Prato.