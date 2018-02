Grasso, Stazzema non "recupera" Macerata

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Lascio gli altri giudicare. Non si può recuperare ciò che non si è fatto". Così il leader di Leu, Pietro Grasso, risponde a chi gli chiede se la decisione del segretario del Pd Matteo Renzi di andare a Sant'Anna di Stazzema sia un modo per recuperare la mancata partecipazione alla manifestazione antifascista di Macerata.