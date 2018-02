Fdi, individuati primi aggressori Meloni

(ANSA) - LIVORNO, 15 FEB - Sarebbero già alcune decine le persone individuate e identificate dagli investigatori della questura dopo la contestazione e l'aggressione alla leader di FdI Giorgia Meloni, due giorni fa a Livorno dove era in programma un'iniziativa elettorale del suo partito. Per loro potrebbe scattare l'accusa di aver violato la norma che vieta di impedire o turbare lo svolgimento di manifestazioni politiche in campagna elettorale. Il lavoro della polizia, sempre attraverso la visione dei filmati e il materiale fotografico raccolto, prosegue per individuare ulteriori eventuali responsabili. L'ex ministro era stata accolta con sputi e insulti, mentre cercava di parlare con alcuni commercianti del quartiere e poi colpita da una bottiglietta di plastica quando stava salendo in auto senza essere riuscita a parlare.