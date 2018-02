Fiamme su bus, autista intossicato lieve

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 13 FEB - Incendio a bordo di un pullman di linea a Piombino (Livorno) in via Pertini, leggermente intossicato l'autista, mentre l'unica passeggera presente è stata fatta uscire prontamente dal mezzo mettendosi in salvo. La squadra dei vigili del fuoco di Piombino è intervenuta alle 6.32 di questa mattina e il tempestivo intervento è valso a contenere l'incendio nella parte posteriore del bus, un pullman di linea della Tm. Le fiamme, che sono scaturite dal vano motore, hanno comunque provocato gravi danni al mezzo che è andato praticamente distrutto nella parte posteriore.