Aggredì anziana in casa Firenze, fermato

(ANSA) - FIRENZE, 13 FEB - Un uomo di nazionalità romena, già noto alle forze dell'ordine, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di essere l'autore di una rapina in abitazione messa a segno nella notte tra il 30 e il 31 gennaio scorsi in viale Gori, a Firenze, nei confronti di una donna di 79 anni. I reati che gli vengono contestati sono rapina e sequestro di persona. I carabinieri lo hanno bloccato in un bar di via Baracca.