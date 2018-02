Spari a salve per compleanno, denunciato

(ANSA) - PRATO, 12 FEB - Ha sparato colpi a salve con una pistola giocattolo dalla finestra della sua abitazione a Prato, in direzione della strada, per festeggiare, ha poi spiegato alla polizia, il suo compleanno. Per l'uomo, un 37enne filippino, è scattata la denuncia per il reato di procurato allarme. E' accaduto sabato sera scorso. In totale la polizia ha recuperato nell'abitazione del filippino, vicino alla finestra, 31 bossoli, che sono stati sequestrati come la pistola e altre sette cartucce a salve.