Scatola sospetta,evacuata scuola Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 12 FEB - Allarme, poi rientrato, questa mattina in via Spontini, a Firenze, per un contenitore sospetto in plastica trasparente abbondato nei pressi della scuola materna e elementare Rossini. Sul posto sono intervenuti artificieri dei carabinieri e cani antiesplosivo. L'istituto è stato evacuato in via precauzionale.

Gli artificieri, dopo aver fatto brillare il contenitore, hanno verificato che non conteneneva nè esplosivi nè inneschi. Ma i carabinieri ritengono che possa essersi trattato di un atto a scopo dimostrativo.