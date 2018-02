Renzi, non fidatevi degli estremisti

(ANSA) - FIRENZE, 12 FEB - "Non fidatevi degli estremisti, sono estremisti in tutto, non riposano mai, sono estremisti anche nell'economia, vogliono uscire dall'euro per andare dove?". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi oggi a Firenze e rivolgendosi al ministro dell'Interno Marco Minniti presente all'incontro con i sindaci del Fiorentino ha detto: "Qui candidato del centrodestra è uno che è professore d'economia di Salvini. Bisognerebbe dargli un'indennità. Ma ai pellettieri di Scandicci, agli artigiani dell'Oltrarno bisogna dirgli che una società chiusa non va da nessuna parte", ha aggiunto il segretario: "inseguendo la follia di uscire dall'euro, della campagna contro i vaccini, blocchiamo la crescita che c'è grazie ai governi a guida democratica".