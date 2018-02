Renzi, con Cav solo rapporto platonico..

(ANSA) - FIRENZE, 12 FEB - Con Silvio Berlusconi "è sempre stato un rapporto platonico", solo "con l'eccezione della tassa di scopo che ottenemmo nel 2010, quando c'era a Roma e non a Firenze". Lo ha affermato ironicamente Matteo Renzi, segretario Pd, intervenendo a un incontro coi presidenti dei centri commerciali naturali e i rappresentanti delle categorie economiche a Firenze. In tale circostanza Renzi incontrò ad Arcore l'allora premier per chiedere l'introduzione di una tassa di soggiorno a Firenze.