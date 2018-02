Carnevale Viareggio: pubblico da record

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 11 FEB - Incasso record per il terzo corso di Carnevale a Viareggio con oltre 600mila euro. La giornata soleggiata e con una temperature mite ha richiamato sui viali a mare di Viareggio (Lucca) il pubblico delle grandi occasioni fin dalla mattina. Ospite d'onore Miss Italia Alice Rachele Arlach che è salita su diversi carri allegorici. "La prossima volta non mi metto i tacchi, almeno posso ballare", ha detto. In tribuna d'onore ospiti, insieme alla presidente della Fondazione carnevale Maria Lina Marcucci, il sindaco di Firenze, Dario Nardella (con una parrucca rigorosamente viola e un papillon giallo con palline colorate), l'onorevole Roberto Speranza (LeU) e anche il direttore del quotidiano Il Tirreno, Luigi Vicinanza. Il corso era dedicato al sociale con l'Associazione italiana sclerosi multipla. Sui viali anche una delegazione di Amnesty International. Martedì 13 il quarto corso mascherato in notturna, a partire dalle 17.00. Sabato 17 la chiusura con la proclamazione del vincitore.