Granata II guerra trovata a Carrara

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 06 FEB - Una granata risalente alla II guerra mondiale, di fabbricazione tedesca, è stata rinvenuta nei giorni scorsi in un bosco in località Ficola, alla periferia di Carrara (Massa Carrara). L'ordigno bellico è stato poi rimosso oggi dai carabinieri della stazione di Carrara, unitamente a personale del 2/o reggimento Genio Pontieri di Piacenza, sono intervenuti in località Ficola, alla periferia della città. La granata, calibro di 8,8 cm, secondo quanto accertato, è risultata ancora efficiente e in grado di esplodere.

Il residuato bellico è stato poi trasportato in una cava dismessa in località Foce dove è stato fatto brillare.