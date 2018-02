Cavalla nella melma, salvata da VVf

(ANSA) - PISA, 05 FEB - I vigili del fuoco del distaccamento di Cascina (Pisa) hanno salvato una cavalla di 600 kg che era rimasta impantanata in un campo pieno di melma dalla quale non riusciva a liberarsi. L'intervento è scattato intorno alle 13.00 in un'area rurale di Cenaia, nel Pisano, dove l'animale era rimasto intrappolato.

Malaga, questo il nome della cavalla, non era più in grado di riprendersi perché letteralmente stremata dalla fatica accumulata nel tentativo di liberarsi dal fango. Per liberare l'animale si è resa necessaria l'assistenza di una veterinaria e di 'brache' appositamente fatte arrivare dal comando di Lucca dei vigili del fuoco che dopo circa due ore e mezzo di lavoro hanno tratto in salvo la cavalla ancora in buone condizioni di salute.