Salvato escursionista perso con ciaspole

(ANSA) - BOLOGNA, 4 FEB - Per riparasi dal freddo della notte, in attesa dei soccorsi, si è costruito un rifugio di fortuna tra gli alberi a 1.500 metri d'altezza dopo essersi perso, ieri, sui Monte Falco e Monte Falterona, nel Forlivese durante una uscita con le ciaspole. Protagonista della vicenda - salvato dagli uomini del Soccorso Alpino dell'Emilia-Romagna e della Toscana - un ragazzo residente a Brisighella.

L'escursionista partito dalla fiorentina Castagno di Andrea in direzione del Monte Falterona, persa la giusta direzione, ha lanciato l'allarme telefonicamente attraverso la fidanzata già arrivata al rifugio Cai sul Monte Falco non riuscendo però a fornire precise indicazioni prima di perdere i contatti a causa della batteria scarica del cellulare.

I soccorritori, visto il calo termico atteso nella notte, avevano valutato un sorvolo di ricerca risultato non necessario: l'escursionista è stato individuato, intorno a mezzanotte, dalle squadre di sciatori Saer e Sast. Presenti alle ricerca anche i Carabinieri.