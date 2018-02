Lotti, programma con soldi che ci sono

(ANSA) - FIRENZE, 01 FEB - "Io guardo al Pd, mi auguro che il Pd racconti quello che ha fatto e continui a spiegare le decisioni prese in questi anni, le motivazioni; mi auguro che continui a fare una campagna elettorale corpo a corpo, casa per casa, per raccontare cosa è fattibile e non programmi elettorali che magari sommano miliardi di euro che poi non ci sono. Non possiamo e non vogliamo prendere in giro gli italiani". Lo ha detto il ministro per lo Sport Luca Lotti.

"Spero quindi che il Pd faccia la sua parte e che continui a organizzare la campagna elettorale come sta facendo - ha aggiunto - mettendo sul campo le persone migliori, mettendo nei vari collegi coloro che in questi anni hanno lavorato, e possono e devono raccontare come siamo arrivati a questi cinque anni di governo e dove eravamo cinque anni fa. Non ci dimentichiamo dove eravamo 5 anni fa sul piano economico e non solo. Sono convinto, quindi, che si possa fare una bellissima campagna elettorale tra la gente e con la gente".