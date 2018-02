Famiglia intossicata monossido

(ANSA) - FIRENZE, 01 FEB - Sei persone, tra cui due gemellini di 7 mesi, il fratellino di 3 anni, la madre di 29 anni, il padre di 42 e la nonna di 55, sono rimaste intossicate da monossido di carbonio questa mattina all'alba in un'abitazione di via Santa Maria, a Campi Bisenzio (Firenze). Nessuna è in pericolo di vita. I tre bambini sono stati ricoverati in via precauzionale in codice verde all'ospedale Meyer di Firenze. I loro parametri sono stabili e le condizioni non sono gravi. Tutti gli adulti sono stati trattati sul posto dai sanitari del 118 e hanno rifiutato il trasporto in pronto soccorso. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco.