Anziana picchiata e rapinata a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 31 GEN - Minacciata, picchiata con pugni in testa e rapinata in casa da un uomo che ha lasciato la sua abitazione solo dopo essersi fatto consegnare 150 euro in contanti, la fede nuziale e un paio di orecchini. Vittima dell'aggressione, avvenuto questa notte in un condominio di viale Gori a Firenze, una donna di 79 anni. Medicata al pronto soccorso, ha riportato 5 giorni di prognosi per un lieve trauma cranico e una contusione a un dito della mano sinistra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, anche con i militari della scientifica.

Secondo quanto ricostruito il malvivente, descritto dalla vittima come un uomo dell'Est Europa, si è introdotto nell'abitazione, posta al primo piano di un condominio, forzando una finestra. Dopo aver appreso l'anziana nel sonno l'ha colpita e minacciata, costringendola a consegnare denaro e preziosi.