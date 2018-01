Ultras Viareggio,'Basta stragi ferrovie'

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 29 GEN - Gli ultras del Viareggio, ieri in trasferta a Genova sul campo del Ligorna (serie D), hanno esposto uno striscione in tribuna con la scritta 'Basta stragi ferroviarie', in riferimento all'incidente avvenuto giovedì scorso alle porte di Milano, col deragliamento di un treno che ha causato tre vittime e decine di feriti. Gli ultras del Viareggio sono sempre stati sensibili alla questione della sicurezza ferroviaria e nelle loro trasferte hanno sempre cercato di sensibilizzare i tifosi delle altre squadre sul tema.

Come noto, Viareggio fu colpita dal disastro ferroviario del 29 giugno 2009 che causò 32 morti, numerosi feriti e danni ingenti.