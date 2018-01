Ad Azimut Grande 35m l'Oscar design 2018

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Azimut Yachts si è aggiudicato il premio nautico per il miglior design 2018. Al simposium di Kitzbuhel dedicato alla nautica, al nuovo Azimut Grande 35 metri è stato riconosciuto il Best New Production Yacht Design, nell'ambito degli International Design & Innovation Awards, considerati gli Oscar del design nautico. Premiate l'architettura, lo stile e gli aspetti di design che offrono soluzioni innovative in termini di sviluppo tecnologico. Grande 35 Metri è il più grande degli yacht costruiti a marchio Azimut Yachts. Tra le motivazioni che hanno spinto la giuria a premiarla, anche il fatto che l'imbarcazione offre la più grande "instant balcony" oggi disponibile sul mercato. Il modello è stato curato dai designer Stefano Righini (esterni) e Achille Salvagni (interior). "Quest'ultimo riconoscimento - ha detto Giovanna Vitelli, vicepresidente del Gruppo Azimut/Benetti - è per noi la conferma della leadership che la nostra azienda occupa a livello internazionale in questo segmento di mercato".