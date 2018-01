A Navetta 33 Oscar interior Design 2018

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Custom Line Navetta 33 si è aggiudicata l'oscar 2018 per l'interior design della nautica per gli yacht sotto le 399 tonnellate di stazza. Al simposio nautico di Kitzbuhel la giuria del Boat International Design & Innovation Awards, uno dei più importanti premi del settore, ha assegnato il premio a "Telli", la prima Custom Line Navetta 33. Giunti alla nona edizione, gli awards assegnati dalla prestigiosa rivista Boat International premiano gli yacht di recente progettazione in base a design, stile e comfort, tenendo in considerazione l'innovazione tecnologica e progettuale.

Navetta 33 è nata dalla collaborazione tra il Comitato Strategico di Prodotto del Gruppo Ferretti e la direzione Engineering del Gruppo. "Questo premio è la conferma del successo commerciale già ottenuto da Navetta 33 - ha detto il ceo di Ferretti, avvocato Alberto Galassi -. È di gran lunga la barca più chic su cui io abbia navigato. Navetta è una barca che non ostenta lusso ma esprime raffinatezza autentica".(ANSA).