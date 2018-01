Fiorentina-Verona 1-4, tifosi contestano

(ANSA) - FIRENZE, 28 GEN - Affonda la Fiorentina: nella gara contro il Verona al Franchi perde 4 a 1 e subisce una contestazione dei tifosi che, dopo aver abbandonato la Fiesole alla mezz'ora del secondo tempo, si sono radunati davanti all'ingresso della tribuna d'onore scandendo slogan contro i Della Valle, Cognigni e Corvino, guardati a vista dalle forze dell'ordine in assetto antisommossa. Per i veneti a segno Vukovic, uno degli ultimi acquisti, due volte Kean (gioiellino della Juve) e quindi Alex Ferrari. Per i viola un solo gol, a inizio ripresa, realizzato da Gil Dias. In generale una prestazione fallimentare per la squadra di Pioli da ogni punto di vista: tecnico, caratteriale e di tenuta fisica. Un gruppetto di tifosi ha chiesto e ottenuto un confronto con qualche rappresentante della società, nella fattispecie con il massimo dirigente in carica presente al Franchi, il vicepresidente Gino Salica. A lui è stato chiesto un incontro, entro pochi giorni, con i Della Valle.