Verso definizione candidature Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 27 GEN - Prende sempre più forma il mosaico delle candidature in Toscana per le politiche, dopo l'annuncio dei candidati del Pd. Una pattuglia simbolicamente capitanata dal segretario Matteo Renzi, capolista al Senato nell'uninominale di Firenze, e che, data la forza dei Dem in Toscana, contiene anche nomi da fuori regione: il ministro Roberta Pinotti, capolista al Senato nel collegio Toscana 1, Roberto Giachetti, nell'uninominale di Sesto Fiorentino alla Camera, e Alessia Rotta, capolista del proporzionale alla Camera per il collegio delle province toscane del sud. Tra i fedelissimi di Renzi: Luca Lotti a Empoli, Andrea Romano a Livorno per la Camera, Francesco Bonifazi capolista del plurinominale Toscana 2, Andrea Marcucci nell'uninominale di Lucca per il Senato. Contro Renzi dovrebbe correre per il centrodestra Letizia Giorgianni, portavoce del Comitato vittime del salvabanche, mentre l'economista leghista (e No Euro) Claudio Borghi sfiderà per la Camera a Siena il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan.