Il '68 attraverso la realtà aumentata

(ANSA) - FIRENZE, 27 GEN - I luoghi del '68 attraverso la realtà aumentata: l'iniziativa "68 rewind" prende il via a Firenze il 30 gennaio organizzata dall'Accademia delle Belle Arti e dall'Archivio il Sessantotto. Un vero e proprio percorso nelle vie, nelle piazze e nelle sedi universitarie della protesta di 50 anni fa lungo il quale si potrà utilizzare il proprio smartphone per geolocalizzare in realtà aumentata gli approfondimenti tematici sul luogo visitato attraverso testi, immagini e video utilizzando l'app gratuita Layar (geolayer 68).

La data dell'iniziativa ha un significato: il 30 gennaio del 1968, alla fine di una manifestazione di protesta, gli studenti universitari e medi organizzarono un sit-in in Piazza San Marco a Firenze, mentre una delegazione di rappresentanti di tutte le facoltà era dal Rettore per presentare un documento, quando all'improvviso vi fu una carica delle forze dell'ordine con contusi e feriti. I promotori fanno risalire a quella "prima volta" la nascita del 68 fiorentino.