Trattore distrugge motrice in sosta

(ANSA) - CECINA (LIVORNO), 26 GEN - Incidente stradale stamani sulla variante Aurelia tra Donoratico (Livorno) e La California dove un trattore stradale ha tamponato e praticamente distrutto la motrice di un camion che si trovava in sosta nella corsia di emergenza. Il conducente del trattore è riuscito ad uscire dal veicolo da solo ed è stato affidato al 118 ma ha rifiutato il ricovero, mentre nel mezzo pesante posteggiato non c'erano persone a bordo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per la regolazione del traffico e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cecina.