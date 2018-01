Meningite: nuovo caso nel Fiorentino

(ANSA) - FUCECCHIO (FIRENZE), 26 GEN - Nuovo caso di meningite da pneumococco a Fucecchio (Firenze). Una donna è stata ricoverata domenica scorsa e, come spiegano Asl Toscana Centro e Comune di Fucecchio, si tratta di un batterio non contagioso. La paziente sta già meglio ed è in via di guarigione.

Questo tipo di meningite, precisano le autorità, non determina contagio e non richiede alcuna profilassi, diversamente da quanto accade, invece, con la meningite da meningococco, che può dare problemi gravi. Nessun rischio di contagio quindi può derivare né da parte della donna, né da parte dei suoi conoscenti, né tantomeno dalla frequentazione del negozio di cui la paziente è titolare.

"Si tratta di un batterio non contagioso - spiega Gabriele Mazzoni, responsabile dell'Igiene Pubblica di Empoli -, che in questo periodo è ubiquitario e complica spesso sindromi influenzali con polmoniti, otiti e, appunto, meningiti. Questa patologia è in genere curabile con farmaci adatti".