Rischio alluvioni, un convegno a Pisa

(ANSA) - FIRENZE, 25 GEN - 'La protezione civile nei nuovi scenari di rischio alluvionale': questo il titolo dell'incontro in programma il 15 febbraio prossimo alla Scuola Normale superiore di Pisa (piazza dei Cavalieri, 7) dalle 9.30 alle 16.30. L'incontro è l'evento annuale di Proterina-3Evolution, progetto finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 e finalizzato a migliorare la capacità delle istituzioni di prevenire e gestire il rischio alluvione, rafforzare la capacità di risposta del territorio e rafforzare la cooperazione.

L'iniziativa vuole essere un'occasione per riflettere sul ruolo attuale e futuro della protezione civile in un momento in cui i cambiamenti climatici e i rischi che ne derivano richiedono alle amministrazioni locali, regionali e nazionali nuove modalità di risposta agli eventi calamitosi.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione.