Restaurata colonna Giustizia a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 25 GEN - Nuovo splendore per la colonna della Giustizia di piazza Santa Trinita in centro a Firenze: il restauro del monumento, durato otto mesi e costato 188 mila euro, è stato svelato oggi alla presenza del sindaco Dario Nardella e del presidente del Consiglio regionale toscano Eugenio Giani. Il progetto di recupero è stato realizzato grazie alla concessione di spazi pubblicitari. La statua sulla sommità sorregge una bilancia con un braccio e una spada con l'altra. Al braccio che ha la bilancia è stato applicato uno speciale 'tutore' in bronzo per aumentarne la stabilità. La colonna, insieme alla colonna della Pace in piazza San Felice e quella della Religione in piazza San Marco, fa parte del processo celebrativo avviato da Cosimo I de' Medici per la nomina a Granduca avvenuta nel 1570.