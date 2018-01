Di Maio, programma non in discussione

(ANSA) - LIVORNO, 25 GEN - "La nostra intenzione il 4 marzo, se non dovessimo raggiungere la maggioranza assoluta, è di fare un appello a tutte le forze politiche per chiedere se vogliono aggiungere le loro priorità alle nostre. Non è in discussione la modifica dei 20 punti sulla qualità della vita degli italiani".

Lo ha detto il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, oggi a Livorno, a margine di un'iniziativa con militanti e amministratori toscani precisando quanto aveva già detto stamani durante la trasmissione Rai Agorà.

"Noi - ha aggiunto - il nostro programma non lo svendiamo come ha fatto Salvini che ha rinnegato la legge Fornero e ha rinnegato il 3%. Il programma resta il faro del Movimento insieme a un'azione di governo, di un governo a 5 stelle e insieme a una squadra di governo che conoscerete prima delle elezioni politiche. Da lunedì conoscerete anche i nomi dei candidati nei collegi uninominali".