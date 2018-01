Bimba muore nel Fiorentino,verifiche Asl

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 25 GEN - Una bambina di cinque anni residente a Cerreto Guidi (Firenze) è morta ieri sera all'ospedale di Empoli (Firenze) dove era stata ricoverata d'urgenza. La bimba, figlia di un consigliere comunale di Cerreto Guidi,

ieri mattina era stata visitata da una pediatra a casa perché

febbricitante. Nel pomeriggio le sue condizioni si sarebbero

aggravate e intorno alle 17.30 sarebbe intervenuta sul posto

un'ambulanza del 118. Manovre respiratorie sono state eseguite a

casa, proseguendole in ambulanza mentre in ospedale a Empoli

(Firenze) sono state praticate manovre rianimatorie in contatto

con i medici del pediatrico Meyer. Alla bambina, che risulta

essere in regola con le vaccinazioni, sono stati praticati

prelievi microbiologici e virologici per ulteriori

approfondimenti.