All'Hard Rock Cafe lo show del Superbowl

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Tanta musica, menu a tema, premi in palio, coreografie e spettacoli con le cheerleaders e maxischermi sintonizzati su Fox Sports: è così che si vive negli Hard Rock di Roma, Venezia e Firenze il 52mo Superbowl Nfl in programma domenica 4 febbraio a Minneapolis, con inizio alle 23 italiane) e che quest'anno vedrà opposte New England Patriots e Philadelphia Eagles. La presentazione dell'evento 'The Big Game 2018' è andata in scena oggi nello storico cafè di via Veneto a Roma. Nella capitale, una lunga notte all'insegna della passione del football, con esibizioni delle Roman Cheerleaders, con acrobazie e ballate secondo la tradizionale tecnica americana. A Venezia, nel ristorante museo di Bacino Orseolo, dalle 21:30 fino alla partita, intrattenimento di autore con dj set by 'Shake the RockFather' con musica rockabilly, rock e rock n'roll. A Firenze, nel tempio rock di via Brunelleschi, dalle 21:30, special guest della nottata sarà la squadra di football americano dei Guelfi.