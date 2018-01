Start up-nuove imprese, prestiti tasso 0

(ANSA) - FIRENZE, 24 GEN - Finanziamenti a tasso zero per start up e nuove imprese nei settori manifatturiero, commercio turismo e terziario: li prevede il nuovo bando approvato dalla Regione Toscana, e cofinanziato dal Programma operativo (Por) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020 in favore di giovani, donne e destinatari di ammortizzatori sociali. Il bando è realizzato nell'ambito del progetto Giovanisì.

I finanziamenti, a cui possono accedere micro e piccole imprese, liberi professionisti, persone fisiche che vogliono costituire una micro o piccola impresa, possono arrivare a coprire il 70% del costo totale ammissibile, fino ad una massimo di 24.500 euro, della durata di 7 anni, da rimborsare in rate trimestrali posticipate costanti.

Le domande sono ammesse fino ad esaurimento delle risorse per gli aiuti.