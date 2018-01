Serie rapine in strada Firenze,4 arresti

(ANSA) - FIRENZE, 24 GEN - In una sola notte avrebbero aggredito in strada, nel centro di Firenze, per rapinarle, nove persone. Presunti autori 4 nordafricani che sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile del capoluogo toscano.

Alcune delle vittime, spiega l'Arma, hanno riportato lesioni non gravi. Le aggressioni sono avvenute la notte scorsa tra piazza della Repubblica, piazza della Signoria, via Roma, via Cerretani, via dei Ginori, piazza Indipendenza.