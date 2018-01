Aiuti per start up innovative

(ANSA) - FIRENZE, 24 GEN - Aiuti a tasso zero per start up innovative, online le prime graduatorie, con 17 imprese, che hanno presentato la domanda alla scadenza del 30 giugno 2017, beneficiarie dei finanziamenti.

L'agevolazione è prevista da un bando della Regione Toscana cofinanziato dal Por Fesr 2014-2020 - azione 1.4.1, e rientra nel progetto Giovanisì. L'obiettivo è rafforzare l'innovazione del sistema imprenditoriale toscano, offrendo sostegno alla nascita e al consolidamento di micro e piccole imprese innovative con particolare attenzione a quelle giovanili.

Possibili beneficiari sono micro e piccole imprese costituite nei tre anni precedenti la domanda, persone fisiche e fab lab, in vari settori di industria, artigianato e servizi per realizzare investimenti in Ict e fotonica, fabbrica intelligente, chimica e nanotecnologia.

Il rimborso del finanziamento della durata di 8 anni è in rate semestrali posticipate costanti.