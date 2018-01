Ladri in casa, 83enne aggredita Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 22 GEN - Una donna di 83 anni è stata aggredita dai ladri che aveva sorpreso a rubare in casa sua, la notte scorsa in via Gabriele d'Annunzio a Firenze. L'anziana, rimasta illesa, è stata afferrata per un polso da uno dei malviventi, mentre un altro le ha messo una mano davanti alla bocca per impedirle di gridare. I ladri sono stati poi messi in fuga dal badante, e sono scappati senza portate via nulla.

Sull'episodio indaga la polizia.

Secondo quanto riferito l'uomo, un 32enne albanese, accortosi di quanto stava accadendo ha iniziato a gridare minacciando di chiamare la polizia. Vistisi scoperti i topi d'appartamento hanno lasciato andare l'anziana e sono fuggiti dalla finestra dalla quale erano entrati, senza portare via nulla.