Gatto viaggia 50 km in vano motore auto

(ANSA) - FIRENZE, 20 GEN - Un gatto si è fatto un viaggio di circa 50 km, da Certaldo (Firenze) al capoluogo toscano, intrappolato nel vano motore di un auto, nella parte più vicina al cruscotto. L'animale è stato poi liberato dai vigili del fuoco, intervenuti a Firenze, in largo Monzani. Il felino, una volta liberato, è fuggito nell'androne di un palazzo per poi essere recuperato. Il conducente dell'auto lo ha poi preso in custodia e riconsegnato al legittimo proprietario.