Rapinano con pistole gioielleria Pistoia

(ANSA) - PISTOIA, 19 GEN - Rapina a mano armata in una gioielleria in via Dalmazia a Pistoia. Attorno alle 18 di oggi tre sconosciuti a volto scoperto, armati di pistola e probabilmente di un taser, sono entrati nel negozio dove si trovavano il titolare e la moglie. Sotto la minaccia delle armi la coppia ha dovuto consegnare ai banditi vari monili d'oro il cui valore non è stato al momento quantificato. Il terzetto, costituito da tre italiani, sembra con accento del sud e vestiti con abiti scuri, prima di dileguarsi a piedi ha smontato e portato via anche l'hard disk del sistema di videosorveglianza interno. Sono scattate le ricerche per ora senza esito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radio mobile e del nucleo investigativo.