Live per 40 anni Contempo a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 19 GEN - Una grande festa - concerto nel segno del rock, per festeggiare i 40 anni di Contempo Records, realtà fiorentina di culto casa e guida, negli anni '80, della new wave di scuola italiana capitanata da band come Diaframma e Litfiba. Si terrà domani sera all'auditorium Flog con tanti protagonisti e sorprese in programma. La storia di Contempo inizia alla fine degli anni '70, quando il negozio apre i battenti in via dei Neri, nel cuore del quartiere di Santa Croce, diventando in breve tempo punto di riferimento per chi cerca sonorità e suggestioni musicali lontane dal mainstream. Nel 1983 vede la luce "Altrove" dei Diaframma, primo disco targato "Contempo Records".

Da quel momento l'avventura discografica prende il via e coinvolge gruppi destinati a crescere nel segno della new wave, come Litfiba e Pankow, collaborando anche con etichette straniere. L'evento sarà anche occasione per ricordare il batterista dei Litfiba Ringo De Palma e il giornalista e produttore indipendente Ernesto De Pascale.