Su camion animali imbalsamati,denunciato

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 17 GEN - Nascondeva nel suo camion due animali imbalsamati di specie protette, una marmotta e la testa di un camoscio, come trofei di caccia. Per questo un camionista del catanzarese è stato denunciato dalla polizia stradale che ha sequestrato i due esemplari imbalsamati. Durante il controllo, nei pressi di Viareggio (Lucca), i poliziotti hanno anche scoperto che l'uomo trasportava 55 cassette per allevare le api, pur non avendo la licenza di apicoltore. Oltre al sequestro dei trofei di caccia, il camionista dovrà pagare anche una multa di 4 mila euro.