Scontro tra auto,muore 18enne nel Senese

(ANSA) - SIENA, 16 GEN - Incidente mortale a Monteroni d'Arbia (Siena) sulla strada regionale Cassia. A perdere la vita una ragazza di 18 anni, residente nella vicina Buonconvento, alla guida di un'auto che, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe scontrata con un'altra vettura. Con la ragazza viaggiava anche la sorella minorenne che è stata estratta dalle lamiere con l'ausilio dei vigili del fuoco e trasportata con il Pegaso all'ospedale di Siena dove è attualmente ricoverata sotto osservazione ma non è in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi i carabinieri e la polizia municipale che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.