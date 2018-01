Morto il pittore Giampaolo Talani

(ANSA) - PISA, 16 GEN - E' morto, in ospedale a Pisa dove era ricoverato, il pittore e scultore Giampaolo Talani. Nato nel 1955 a San Vincenzo, in provincia di Livorno, Talani ha portato le sue opere, tra l'altro, a Berlino e al Quirinale.

Cordoglio per la scomparsa di Talani è stato espresso dal sindaco di Firenze Dario Nardella: "Caro Giampaolo #Talani da oggi ci vedrai da lassù. La tua amata #Firenze quaggiù ti conserverà nel cuore e stringerà tra le braccia le opere che le hai donato, per sempre. Addio".