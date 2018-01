Marchio qualità imprese, via a bando

(ANSA) - FIRENZE, 16 GEN - Aperto fino al 15 febbraio il bando per la selezione delle imprese beneficiarie dei servizi, gratuiti, di consulenza, certificazione e promozione, nell'ambito del progetto Smartic - Sviluppo marchio territoriale identità culturale - cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020. Il bando è finalizzato a ottenere la certificazione di qualità legata all'identità culturale dell'area di cooperazione (Liguria, Paca, Toscana, Corsica, Sardegna) e alcuni servizi utili a migliorare competitività e visibilità delle imprese del comparto turistico.

I servizi che saranno erogati sono: audit preliminare per verificare il potenziale di crescita dell'azienda, rispetto alle direttrici del progetto ed il posizionamento della stessa rispetto agli standard per l'ottenimento del marchio; sviluppo di servizi per l'ottenimento del marchio e implementazione delle strategie di crescita legate al possesso del marchio; audit esterno per l'ottenimento del marchio; attività di marketing e promozione basate sulla valorizzazione del marchio. Gli audit sono in programma fra marzo e maggio 2018 e saranno concordati con le aziende; marketing e promozione da maggio a dicembre 2018.

All'interno delle graduatorie territoriali varranno alcuni criteri di priorità come l'ubicazione dell'azienda in territori 'pilota'; se è un'impresa femminile; la presenza di sistemi di qualità certificata pure in ambito ambientale o sociale; se si tratta di una ditta giovane, costituita nel corso dei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda; se si tratta di start-up innovative ai sensi del dl 179 del 2012. Per scaricare i documenti per il bando: http://interreg-maritime.eu/it/web/s.mar.t.i.c./-/bando-marchio-di-qualita.

PER INFORMAZIONI TECNICHE SUL BANDO: CONSORZIO PEGASO - Silvia Poponcini e Fabio Baglioni - Ph. 055 4223252 - e-mail: europa@baglionipoponcini.it