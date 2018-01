Vino: morto l'enologo di Castello Banfi

(ANSA) - FIRENZE, 13 GEN - Morto stamani Rudy Buratti, direttore enologo di Castello Banfi. Aveva 56 anni, si è arreso ad un male incurabile. Di origine trentina, era arrivato nell'azienda giovanissimo, nel 1983. "Sceso", come amava raccontare lui, per uno stage, si era innamorato dell'azienda di Montalcino dove aveva lavorato al fianco di Ezio Rivella per quasi 20 anni, prima di assumere, a partire dal 1999, la totale responsabilità produttiva di Banfi. "Dotato di una forte personalità - spiega una nota -, in questi trentacinque anni si è dedicato all'azienda con un amore totale e indiscusso, regalando alla stessa alcuni tra i vini più rappresentativi ed emozionanti nel mondo. La sua scomparsa crea un vuoto immenso tra i colleghi che ne danno il triste annuncio". Rudy Buratti lascia la moglie e due figlie.