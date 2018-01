Barbiere Forte Marmi lavora da 74 anni

Si chiama Lieto Nardini, ha 89 anni, abita e lavora a Forte dei Marmi (Lucca) ed è uno dei barbieri più longevi d'Italia, con i suoi 74 anni di professione ininterrottamente svolta da quando aveva 15 anni.

Nardini ha tagliato i capelli a tanti personaggi famosi, anche Curzio Malaparte e Fausto Coppi, e ancora oggi il suo negozio è un vivace punto di ritrovo. "Con l'età non si scherza - dice l'artigiano - ma se dovessi smettere e starmene a casa sul divano a seguire la televisione non mi sentirei a mio agio".

Lieto Nardini ha conosciuto tutte le mode e acconciature del '900 e pare che nel 'taglio all'Umberta', a detta dei clienti fedelissimi, non abbia rivali. La sua vicenda in questi tempi sta raccogliendo l'attenzione delle tv, sia emittenti nazionali sia locali che sono andate a trovarlo.